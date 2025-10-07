AIE eleva previsão de produção de petróleo nos EUA; alerta que excesso de oferta reduzirá preços

NOVA YORK (Reuters) - A produção de petróleo dos Estados Unidos deverá atingir neste ano um recorde maior do que o previsto anteriormente, informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE) nesta terça-feira, mesmo com a agência alertando que um excesso de petróleo pesará sobre os preços nos próximos meses.

O braço estatístico do Departamento de Energia espera que a produção de petróleo dos EUA atinja uma média de 13,53 milhões de barris por dia este ano, acima de sua previsão anterior de 13,44 milhões de bpd. A produção de petróleo foi, em média, de 13,23 bpd no ano passado, que foi o recorde anterior.

O aumento previsto na produção dos EUA desafia as preocupações crescentes de que o mercado de petróleo está com excesso de oferta, com a AIE observando que espera que os estoques de petróleo aumentem ao longo do próximo ano e pressionem significativamente os preços para baixo nos próximos meses.