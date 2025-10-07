ANÁLISE-China acelera construção de locais para reserva de petróleo em meio a esforço de estocagem

A formação de reservas de Pequim -- a S&P Global Commodity Insight estimou no mês passado que a China havia estocado uma média de 530.000 barris por dia até o momento em 2025 -- está absorvendo o excedente de oferta global e sustentando os preços sob pressão, uma vez que o grupo de produtores Opep+ reduz os cortes de produção. Operadores e consultorias dizem esperar que o acúmulo de estoques, alimentado pelos preços recentemente abaixo de US$70 por barril, continue pelo menos até o primeiro trimestre de 2026.

A forte dependência da China em relação ao petróleo estrangeiro, transportado principalmente por navios-tanque, é uma vulnerabilidade estratégica que Pequim está buscando mitigar por meio do armazenamento, da diversificação das fontes de importação e da manutenção da produção doméstica. A China também está desenvolvendo rapidamente a energia renovável e eletrificando sua frota de veículos, com a demanda de gasolina e diesel diminuindo e o consumo geral de petróleo provavelmente atingindo o pico em 2027.

A construção de seus locais de reserva está se acelerando. Os novos acréscimos planejados para este ano e para o próximo, com base em pesquisa da Reuters, quase coincidem com a estimativa de 180 milhões a 190 milhões de barris de capacidade que as empresas de análise Vortexa e Kpler, respectivamente, adicionaram nos cinco anos anteriores.

O sigilo da China sobre suas reservas significa que a lista pode não ser abrangente e o status dos projetos pode mudar.

Pequim construiu seu primeiro local de reserva estratégica em 2006, mas seu recente impulso decorre das consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, que desencadeou uma onda de sanções perturbadoras contra Moscou e destacou a vulnerabilidade das importações de petróleo de Pequim, disseram operadores e analistas.

Desde o final de 2023, Pequim tem emitido discretamente mandatos para que as empresas estatais armazenem petróleo, segundo operadores e analistas. Em julho, a Energy Aspects, sediada em Londres, citou um mandato que exigia a compra de 140 milhões de barris para reservas estratégicas, com entregas até março de 2026.