Banco Mundial eleva estimativa de crescimento econômico da América Latina para 2026

A estimativa para o Brasil em 2025 permaneceu em 2,4%, com o crescimento desacelerando para 2,2% no próximo ano. Espera-se agora que a economia do México tenha expansão de 0,5% este ano, acima da previsão de junho de 0,2%, com o crescimento acelerando para 1,4% no próximo ano.

"Os governos da região têm conduzido suas economias através de repetidos choques, preservando a estabilidade", disse Susana Cordeiro Guerra, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe.

"Agora é o momento de continuar a construir sobre essa base, acelerando as reformas para melhorar o clima de negócios, investir em infraestrutura favorável e mobilizar o capital privado."

A Argentina continua sendo a economia de crescimento mais rápido entre as maiores da região, mas sua estimativa para 2025 foi a mais reduzida, de 5,5% para 4,6%. Para 2026, o Banco Mundial espera desaceleração do crescimento para 4%.

A economia da Bolívia agora é vista em contração neste ano e no próximo, apresentando desafios para o vencedor do segundo turno da eleição presidencial marcada para 19 de outubro.

O Banco Mundial disse que, embora haja expectativa de preços estáveis, as metas de inflação ficaram mais difíceis de serem atingidas e as taxas de juros estão caindo mais lentamente. A incerteza sobre as políticas comerciais globais - em face das tarifas impostas pelos Estados Unidos - pesou sobre os investimentos em todos os setores.