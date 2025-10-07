Conselho Curador do FGTS aprova novas regras para saque-aniversário a partir de novembro

No comunicado sobre a decisão, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, classificou o saque-aniversário como uma “armadilha” para os trabalhadores.

"Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS — e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o Fundo tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento", afirmou o ministro.

Uma das mudanças refere-se ao valor do saldo passível de antecipação. Antes, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta. Agora, o limite mínimo é de R$100 e o máximo de R$500 por saque-aniversário.

Outra alteração estabelece que o trabalhador que aderir ao saque-aniversário deverá aguardar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação do saldo. Hoje, não há restrição de prazo.

A proposta também define um limite para o número de antecipações, que até então era definido por cada instituição financeira.

Com as novas regras, também será possível antecipar até cinco saques-aniversário -- um por ano -- em um período de 12 meses. Após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações — ou seja, em três anos. Atualmente, a média é de oito antecipações por contrato.