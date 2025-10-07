Desktop confirma conversas com Claro, mas sem acordo sobre preço e estrutura

(Reuters) - A empresa de banda larga Desktop disse nesta terça-feira que manteve discussões com a operadora de telecomunicações Claro sobre uma potencial transação, mas ressaltou que até agora não houve entendimento sobre questões que incluem o valor do negócio.

"A companhia confirma que já houve conversas preliminares não vinculantes com a Claro sobre uma potencial transação. No entanto, até o momento, não houve acordo sobre preço, estrutura e demais condições", afirmou a Desktop em comunicado ao mercado.

Mais cedo, o site Brazil Journal afirmou que a Claro estava em "conversas avançadas para comprar a Desktop", cujas ações encerraram o dia em alta de cerca de 10%.