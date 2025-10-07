Dólar avança no Brasil com mercado de olho no exterior e em fala de Haddad

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha elevação de 0,45%, a R$5,3675.

No exterior, o iene e o euro seguiam enfraquecidos ante o dólar nesta terça-feira, em meio às articulações políticas para formação de novos governos nos dois países.

Isso contribuía para a alta firme do índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, entre elas o iene e o euro --, com a moeda norte-americana também sustentando ganhos ante a maioria das demais divisas. Às 9h58, o índice do dólar subia 0,35%, a 98,463.

No Brasil, as atenções se voltaram também para entrevista de Haddad ao CanalGov, em que ele voltou a defender a política fiscal, argumentando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregará um resultado na área melhor que o dos últimos dois governos.

Além disso, ele demonstrou otimismo com a aprovação da medida provisória da compensação do IOF, que precisa passar pelo Congresso até quarta-feira para não caducar.

Por outro lado, Haddad tocou durante a entrevista em um ponto sensível para os investidores nos últimos dias, sobre a possibilidade de o governo Lula atuar no setor de transporte público. O ministro afirmou que o governo está fazendo uma radiografia e avaliando formas de financiar o setor. Ele não deu mais detalhes.