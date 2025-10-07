Ensaio clínico mostra que baxdrostat, da AstraZeneca, reduz pressão arterial

O estudo atingiu seu objetivo principal, com os pacientes que receberam 2 miligramas de baxdrostat apresentando uma redução estatisticamente significativa na pressão arterial sistólica após 12 semanas, em comparação com um placebo, além do tratamento padrão. O efeito foi mantido durante todo o dia, inclusive no período matutino, quando há maior probabilidade de eventos cardiovasculares.

A hipertensão afeta cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, mas pouco mais de uma em cada cinco tem a doença sob controle, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

A AstraZeneca disse que espera obter a aprovação regulatória para o baxdrostat antes do final do ano e espera que o pico de vendas anuais ultrapasse US$5 bilhões.

O baxdrostat é um dos 20 novos medicamentos que a AstraZeneca vem desenvolvendo para atingir sua meta de US$80 bilhões em receita anual até 2030.

