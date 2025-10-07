Famílias da zona do euro elevam ainda mais a poupança e freiam crescimento

As famílias têm poupado mais de sua renda, reconstruindo a riqueza perdida com o aumento da inflação pós-pandemia e criando proteções devido ao fluxo persistente de notícias negativas, desde tarifas até a fraca competitividade e o crescimento morno.

No entanto, os economistas há muito previam uma reversão, uma vez que os salários reais já se recuperaram em grande parte após o aumento da inflação e o desemprego está próximo dos níveis mais baixos de todos os tempos. O BCE previu uma queda para 14,7% este ano e novos recuos nos próximos anos.

O aumento da taxa de poupança contrasta com os EUA, onde ela vem caindo durante a maior parte do ano e ficou abaixo de 5% em agosto.

Como é provável que as exportações líquidas sofram no segundo semestre, os economistas apostam em gastos familiares mais dinâmicos para sustentar o crescimento, mas o comércio varejista de agosto cresceu apenas 1,0% em comparação com o ano anterior, sugerindo que as famílias continuam cautelosas.

(Reportagem de Balazs Koranyi)