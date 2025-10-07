Fundos de investimentos têm captação líquida de R$20,1 bi em setembro com apoio de renda fixa

SÃO PAULO (Reuters) - Os fundos de investimentos brasileiros tiveram captação líquida de R$20,1 bilhões em setembro, recuperando-se após registrarem em agosto resgate líquido de R$5,9 bilhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

A melhora no mês passado teve suporte do segmento de renda fixa, que apurou uma entrada líquida de R$42,9 bilhões, após um saldo negativo de R$3,8 bilhões em agosto.

ETFs também foram destaque positivo, com captação líquida de R$2,6 bilhões em setembro, melhorando em relação ao mês anterior, quando teve entrada de R$978,2 milhões.