Haddad diz que governo não vai alterar estratégia de negociação com EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo brasileiro não irá alterar a estratégia de negociação com os Estados Unidos.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, Haddad considerou que a estratégia atual está dando certo e que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente dos EUA, Donald Trump, é de virar a página das controvérsias recentes entre os dois países.

Lula e Trump concordaram na segunda-feira em encontrar-se pessoalmente em breve, depois de um primeiro telefonema entre ambos em tom classificado como "amistoso" pelo governo brasileiro.