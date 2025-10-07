Ibovespa recua com fiscal no radar; MRV&Co desaba

Fernando Haddad afirmou em entrevista à Record na noite da véspera que a proposta de tarifa zero no transporte público deve integrar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 e que um estudo técnico sobre a viabilidade da medida está em andamento.

Ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, nesta terça-feira, ao ser questionado sobre o assunto, afirmou que o governo quer levantar alternativas para melhorar o transporte urbano.

"Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor, mas estamos neste momento fazendo uma grande radiografia", disse.

Os comentários reavivaram preocupações da semana passada com potenciais medidas visando a eleição em 2026 que possam ter efeito negativo nas contas públicas do país.

No contexto fiscal, agentes financeiros também acompanham as negociações envolvendo a medida provisória que altera a taxação de aplicações financeiras para compensar a revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que perderá validade se não for votada até a quarta-feira.

Em paralelo, na visão da Ágora Investimentos, o cenário externo também segue sem oferecer uma direção clara para os ativos locais nesta terça-feira, o que tende a manter os investidores cautelosos.