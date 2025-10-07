Japão permanecerá atento à volatilidade do mercado cambial, afirma ministro das Finanças

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta terça-feira que o governo permanecerá atento a movimentos voláteis no mercado de câmbio, no momento em que o iene caiu para uma mínimas de dois meses além de 150 por dólar.

"É importante que as moedas se movimentem de maneira estável, refletindo os fundamentos", disse Kato em uma coletiva de imprensa regular, quando perguntado sobre as recentes movimentações cambiais.

"Vamos monitorar minuciosamente as flutuações excessivas e os movimentos desordenados no mercado de câmbio", acrescentou.