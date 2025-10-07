LWSA vende Wake Creators por R$45 mi

(Reuters) - A LWSA disse nesta terça-feira que vendeu a plataforma de marketing envolvendo influenciadores digitais Wake Creators por R$45 milhões para o fundo de investimento UNLK, conforme fato relevante.

De acordo com o documento, parte da aquisição foi paga na presente data e o saldo restante será pago de forma parcelada até 2029.

(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)