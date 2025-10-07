Ministério da Justiça cria comitê sobre crise de bebidas contaminadas por metanol

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Justiça anunciou nesta terça-feira a criação de um comitê para discutir casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, após uma série de casos registrados no país, alguns que resultaram em mortes.

A medida foi anunciada após reunião realizada pela pasta com representantes da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), além da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) e da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF).

"O grupo terá como foco promover uma resposta rápida e articulada para conter os casos de intoxicação por metanol, fortalecer o setor produtivo afetado e integrar informações e boas práticas entre o poder público e a iniciativa privada", afirmou o ministério.