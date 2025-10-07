Miran, do Fed, diz que calmaria do mercado de títulos é apoio para cortes nos juros

NOVA YORK (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Stephen Miran disse nesta terça-feira que a relativa calmaria atual do mercado de títulos, medida pelas taxas de juros de longo prazo, apoia um impulso para reduzir as taxas de juros de forma agressiva.

Considerando que os sinais do mercado em reação às mudanças de política do Fed podem trazer um feedback valioso após uma alteração de política, Miran disse: "Eu diria que o comportamento do mercado de títulos no ano passado corroborou meu argumento" de que as taxas precisavam ser mais altas, "e este ano, até agora, está novamente corroborando meu argumento" para um ritmo rápido de flexibilização. Ele estava falando em um evento realizado pela Managed Funds Association em Nova York.

Miran, que está de licença da Casa Branca de Trump para atuar como diretor do Fed, queria que o banco central implementasse um corte mais agressivo nas taxas do que o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu na reunião de política do mês passado. Miran reiterou em sua apresentação que uma moderação esperada na inflação, bem como mudanças no estado subjacente da economia, continuam a justificar cortes agressivos nas taxas.