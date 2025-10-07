MRV Incorporação tem queda em vendas e lançamentos no 3º tri; geração de caixa soma R$30 mi

"Caso esse atraso não tivesse acontecido, a geração de caixa do período teria sido de R$123 milhões", acrescentou.

No segundo trimestre, a divisão teve consumo de caixa de R$38,2 milhões e no primeiro trimestre consumo de R$127,4 milhões.

A prévia também mostrou vendas líquidas de R$2,445 bilhões, quedas de 0,5% ano a ano e de 8,9% na base trimestral, enquanto o VGV de lançamentos somou R$2,355 bilhões, declínios de 9,4% em relação ao mesmo período de 2024 e de 31,7% no trimestre.

A companhia comercializou 8.779 apartamentos no terceiro trimestre, quedas de 9,6% ano a ano e de 11,6% ante o trimestre anterior, mas o valor médio das vendas ficou em R$278 mil, altas de 10% e de 3%, respectivamente.

Nos lançamentos, foram 8.354 unidades, também com quedas na base ano a ano, de 19,3%, e na base trimestral, de 31,8%.

A MRV&Co afirmou que terminou o trimestre com 1.400 unidades não repassadas a mais que o segundo trimestre para a MRV Incorporação, o que afetou a geração de caixa e também a venda líquida reportada.