Nikkei fecha em máxima recorde com ganhos em setor de chips

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei fechou em uma máxima recorde nesta terça-feira pela terceira sessão consecutiva, com as ações relacionadas a chips acompanhando os avanços de seus pares norte-americanos, embora o impulso inicial tenha diminuído depois que investidores realizaram lucros com a recente alta.

O Nikkei permaneceu em 47.950,88 pontos. Mais cedo na sessão, o índice chegou a avançar até 1%, atingindo um pico recorde de 48.527,33 pontos.

"Os investidores realizaram lucros na máxima do Nikkei, de modo que os avanços foram fracos, mas o impulso ainda é forte", disse Kazuaki Shimada, estrategista-chefe da IwaiCosmo Securities.