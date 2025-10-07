OMC reduz previsão de crescimento do comércio global para 0,5% no próximo ano

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio reduziu nesta terça-feira sua previsão de crescimento do volume do comércio global de mercadorias em 2026 para 0,5%, citando os impactos esperados das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Isso representa uma revisão significativa em relação à estimativa anterior de agosto, de expansão de 1,8%.

"As perspectivas para o próximo ano são mais sombrias... Estou muito preocupada", disse a diretora-geral Ngozi Okonjo-Iweala a repórteres em Genebra.