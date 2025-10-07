Parecer da MP que altera taxação de investimentos viabiliza arrecadação de "mais de R$17 bi" em 2026, diz Haddad

A decisão representa um recuo em relação ao plano inicial do governo, que propôs na MP o fim da isenção para títulos de investimento, que passariam a pagar 5% de Imposto de Renda. No caso das bets, a ideia do governo era elevar a alíquota de taxação de 12% para 18%.

Com Haddad entrando diretamente nas negociações, o governo fez concessões de última hora e corre contra o tempo para aprovar a MP na comissão especial e nos plenários da Câmara e do Senado até a quarta-feira, quando a MP perde a validade.

Haddad disse que o acordo para a aprovação da MP envolveu "concessões mútuas".

Pouco depois da reunião do ministro da Fazenda com senadores, a reunião da comissão da MP do assunto foi retomada.

Durante a leitura dos últimos ajustes ao seu parecer, o relator da MP na comissão confirmou que não haverá mais cobrança de IR para Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Imobiliário (LCI), destacando que atendeu a um pleito de setores como a bancada do agronegócio.

Nos debates iniciais na comissão mista, a oposição tentou derrubar a reunião alegando que houve alterações ao texto. O presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), rejeitou os questionamentos.