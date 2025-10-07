Presidente do BCE renova apelos para reforçar o papel do euro

"Somos espectadores inocentes das decisões políticas tomadas em Washington e das decisões de alocação de portfólio tomadas em todo o mundo, sobre as quais não temos muita influência", disse Lagarde em Paris. "Essa não é uma posição sustentável."

"Não podemos continuar sendo um porto seguro passivo, absorvendo os choques criados em outros lugares", disse Lagarde em um discurso. "Precisamos ser uma moeda que molda seu próprio destino."

Os críticos argumentam que uma maior participação no mercado significaria a valorização da moeda, uma tendência indesejada que colocaria os exportadores em desvantagem.

O argumento é que a demanda externa por ativos de reserva significaria um fluxo constante para o bloco, o que fortaleceria a moeda e não apenas reduziria os custos de empréstimos.

Mas Lagarde argumentou que não existe essa relação mecânica e que o bloco poderia mitigar esses riscos mudando mais de seu comércio exterior para euros e expandindo o comércio interno.

De qualquer forma, muitas das dificuldades econômicas da Europa foram auto-infligidas e poderiam ser resolvidas por iniciativas políticas mais ousadas, argumentou ela.