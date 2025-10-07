Relator promete tramitação acelerada para projeto de isenção do IR no Senado, sem retorno à Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - O relator no Senado do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira que a Casa vai trabalhar para que eventuais mudanças no texto ocorram de forma que a matéria não precise retornar à Câmara dos Deputados, prometendo uma tramitação acelerada para a proposta.

Segundo Renan, as eventuais alterações devem ocorrer por meio de supressões e alterações na redação do projeto, o que regimentalmente permite que ele possa seguir direto à sanção presidencial após a votação no Senado.

"O Senado não vai abrir mão do cumprimento do seu papel. O que tiver que ser modificado, vai ser modificado, sim. Nós vamos fazer tudo, no entanto, para que a matéria não volte para a Câmara dos Deputados", disse o senador.