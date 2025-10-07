Shell sofre prejuízo de US$600 mi ao desistir de projeto de biocombustíveis em Roterdã

A decisão de abandonar o projeto é a mais recente de uma série de medidas tomadas por produtores de combustíveis fósseis que recuaram de promessas anteriores de ampliar a aposta em energia mais limpa.

Em fevereiro, a BP anunciou que reduziria drasticamente investimentos em energia renovável, enquanto a Equinor disse que estava diminuindo suas ambições de energia renovável.

SHELL ELEVA PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO DE GNL

A Shell também sinalizou um desempenho mais forte no negócio de gás natural liquefeito, elevando sua perspectiva de produção no terceiro trimestre para entre 7 milhões e 7,4 milhões de toneladas, informou em uma atualização comercial trimestral.

A empresa havia previsto anteriormente uma produção de GNL de cerca de 6,7 milhões a 7,3 milhões de toneladas, segundo divulgado em julho, em comparação com 6,7 milhões de toneladas no segundo trimestre.

A Shell também disse que espera que sua margem indicativa de refino no terceiro trimestre aumente para US$11,6 por barril, em comparação com US$8,9 nos três meses anteriores.