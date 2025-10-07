S&P 500 e Nasdaq sobem com mercado à espera de falas do Fed

"Há essa preocupação de que talvez os mercados estejam um pouco à frente de si mesmos. Não concordo com isso", disse Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group.

Os operadores esperam que o Federal Reserve corte as taxas de juros em 25 pontos-base em sua reunião no final deste mês, devido a uma série de relatórios da semana passada que sugeriram um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Esses relatórios normalmente têm menos peso do que os principais dados oficiais, mas espera-se que sirvam como a melhor opção disponível do Fed para preencher a lacuna de dados deixada pela paralisação do governo.

"Como o mercado de trabalho está se abrandando, acho que essa será toda a justificativa de que eles precisam para reduzir ainda mais a taxa de juros", disse Cox.

Às 11h05, horário de Brasília, o Dow Jones Industrial Average caía 0,02%, para 46.683,85 pontos, o S&P 500 tinha variação positiva de 0,03%, para 6.742,78 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,08%, para 22.960,25 pontos.

O setor de tecnologia do S&P 500, com alta de 0,5%, era o que mais impulsionava o índice de referência. A Nvidia subia 1,6%, enquanto a AMD avançava 5,1%.