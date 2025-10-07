Stablecoins podem sugar US$1 trilhão de bancos em países emergentes em 3 anos, diz Standard Chartered

Cerca de 99% de todas as stablecoins são atreladas ao dólar, o que, segundo economistas, torna essas criptomoedas espécies de contas bancárias baseadas na moeda norte-americana e cada vez mais atraentes em partes do mundo propensas a crises cambiais.

O Standard Chartered, um banco conhecido por operar em economias em desenvolvimento, disse que o desejo de evitar que suas poupanças sejam perdidas levará indivíduos e empresas a colocarem seu dinheiro em carteiras de stablecoins, em vez de deixá-lo nos bancos.

"Vemos o potencial de US$1 trilhão sair dos bancos de mercados emergentes e migrar para stablecoins nos próximos três anos ou mais", disse o relatório do banco publicado na segunda-feira.

Embora as novas leis norte-americanas de criptomoedas visem mitigar a fuga de depósitos, ao proibir emissores de stablecoins em conformidade com os EUA de pagar rendimentos diretos -- o equivalente a uma taxa de juros em uma conta bancária --, o Standard Chartered disse que as populações do mundo em desenvolvimento ainda assim desejarão esses ativos digitais.

"O retorno do capital é mais importante do que o retorno sobre o capital", disse o banco, estimando que as tendências atuais apontam para o uso de stablecoins como poupança nas economias em desenvolvimento, saltando para US$1,22 trilhão até o final de 2028, ante cerca de US$173 bilhões atualmente.

Embora seja um número grande em termos absolutos, os analistas enfatizaram que ainda representaria apenas 2% dos depósitos bancários nos 16 países que eles consideram de "alto risco" para esse tipo de fuga de depósitos.