Taxas dos DIs sobem em dia negativo para emergentes e após Haddad elevar receios com o fiscal

Apesar do recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,535% no fim da tarde, em alta de 7 pontos-base ante o ajuste de 13,469% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,46%, ante o ajuste de 13,365%.

Entre os contratos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,785%, em alta de 12 pontos-base ante 13,67%.

A sessão desta terça-feira foi de modo geral negativa para os ativos de países emergentes, com investidores globais atuando na ponta de venda de ações, moedas e títulos locais.

De acordo com o head de Tesouraria do banco C6, Marcelo Muniz, este movimento vem sendo percebido há algum tempo -- e não apenas nesta terça-feira --, mas o Brasil esteve pior na comparação com alguns pares da América Latina.

“O Brasil está levemente pior que os outros, porque o mercado reflete o aumento das preocupações fiscais”, pontuou Muniz. “Há notícias sobre isenções para alguns ativos, a confirmação do estudo para reduzir tarifa de ônibus para todo mundo”, citou.

Na semana passada, rumores de que o governo federal poderia lançar um programa para zerar as tarifas de ônibus já haviam pressionado os ativos, em especial a curva de juros, em meio a preocupações do mercado de que isso signifique mais gastos fiscais.