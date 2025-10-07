Taxas dos DIs têm ganhos firmes após comentários de Haddad

Às 9h40, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,13%, em alta de 5 pontos-base ante o ajuste de 14,084% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,78%, com elevação de 11 pontos-base ante o ajuste de 13,67%.

Em entrevista ao CanalGov, Haddad voltou a defender a política fiscal, argumentando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregará um resultado na área melhor que o dos últimos dois governos. Ele também demonstrou otimismo com a aprovação da medida provisória da compensação do IOF, que precisa passar pelo Congresso até quarta-feira para não caducar.

Por outro lado, Haddad tocou durante a entrevista em um ponto sensível para os investidores nos últimos dias, sobre a possibilidade de o governo Lula atuar no setor de transporte público. Haddad afirmou que o governo está fazendo uma radiografia e avaliando formas de financiar o setor. Ele não deu mais detalhes.

Na quinta-feira passada, agentes do mercado voltaram a se apegar mais diretamente à questão fiscal para operar nos DIs, elevando os prêmios na curva em meio a rumores de que o governo poderia lançar um programa para zerar a tarifa de ônibus urbanos em todo o país. O receio é de que a política tenha forte impacto fiscal.

Na prática, ao não descartar a possibilidade de uma política federal nesta área, cuja responsabilidade primária é dos municípios, Haddad mantém o alerta no mercado.

No exterior, às 9h40, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 1 ponto-base, a 4,168%.