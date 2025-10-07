Tesla lançará versão mais acessível do Model Y na tentativa de reaquecer as vendas

(Reuters) - Espera-se que a Tesla apresente nesta terça-feira uma versão mais acessível de seu SUV campeão de vendas, o Model Y, enquanto a fabricante de veículos elétricos busca reverter a queda nas vendas e a diminuição da participação no mercado em meio à crescente concorrência global.

Há anos, o presidente-executivo Elon Musk promete veículos para o mercado em geral, embora no ano passado tenha cancelado os planos de construir um veículo elétrico totalmente novo por US$25.000, segundo noticiou a Reuters. O carro esperado para esta semana é um veículo “acessível” baseado nas plataformas atuais de fabricação e design.

A Tesla postou dois clipes no X durante o fim de semana, despertando o entusiasmo dos fãs da Tesla. Um vídeo mostra faróis aparecendo no escuro e outro mostra o que parece ser uma roda girando por alguns segundos, seguido de "10/7", o formato norte-americano para a data de 7 de outubro.