UE reduzirá pela metade cotas de importação de aço para preservar indústria local

Atualmente, o aço da UE é protegido por salvaguardas que limitam as importações de 26 tipos de aço, com tarifas de 25% acima desses limites. No entanto, elas têm aumentado constantemente a cada ano, apesar do declínio da demanda e, de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, devem expirar em meados de 2026.

A Comissão está propondo agora um volume de importação isento de tarifas de 18,3 toneladas métricas por ano, uma redução de 47% em relação às cotas de 2024, e uma duplicação do direito fora da cota para 50%, em linha com o Canadá e os Estados Unidos, embora as tarifas deste último se apliquem desde a primeira tonelada.

A Comissão afirmou que os volumes das cotas corresponderiam às importações a partir de 2013, quando, segundo ela, começou o excesso de capacidade. As medidas, que precisarão ser aprovadas pelos governos da UE e pelo Parlamento Europeu, também exigirão que os importadores apresentem provas da origem do aço.

Axel Eggert, diretor geral da associação siderúrgica europeia Eurofer, disse que as medidas reduziriam as importações a uma participação de mercado de 15% e seriam o passo vital que o setor estava buscando, podendo salvar centenas de milhares de empregos.

O bloco também precisará entrar em negociações com os parceiros da Organização Mundial do Comércio (OMC), cujo resultado poderia ser alocações livres de tarifas. Somente os países da Área Econômica Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, estarão isentos.

O Reino Unido, o oitavo maior exportador de aço para a UE, disse que está pressionando Bruxelas para obter esclarecimentos urgentes.