Ação da BMW cai após corte na previsão de lucro

BERLIM (Reuters) - As ações da BMW caíam cerca de 7% na quarta-feira, depois que a montadora de automóveis de luxo reduziu sua previsão de lucros para 2025, citando atrasos nos reembolsos alfandegários dos EUA e da Alemanha e a contínua fraqueza na China, à medida que as tensões comerciais obscurecem suas perspectivas.

A empresa alemã disse na terça-feira que agora espera que os lucros antes dos impostos diminuam ligeiramente este ano, em comparação com a orientação anterior de um resultado estável em relação a 2024.

"As notícias sobre as tarifas são decepcionantes, especialmente considerando nossa expectativa de que a BMW poderia estar bem posicionada em relação às tarifas em comparação com seus pares", disseram analistas do RBC sobre a montadora cuja maior fábrica fica nos EUA e é a maior exportadora de automóveis da Alemanha em valor.