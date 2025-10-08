Ações de siderúrgicas europeias sobem com plano da UE de cortar importação de aço

As ações das siderúrgicas europeias estavam entre as que mais ganharam na Europa nesta quarta-feira, com a Aperam, ArcelorMittal, Thyssenkrupp e SSAB registrando fortes ganhos. A Aperam subia mais de 6%, enquanto o Thyssenkrupp avançava mais de 5%.

Devido ao aumento das importações e às tarifas norte-americanas, os produtores de aço da UE estão operando com apenas 67% de sua capacidade. As novas medidas visam elevar essa capacidade para 80%.

"MUDANÇA DE JOGO" PARA SIDERÚRGICAS DA UE

"O anúncio tem o potencial de ser a maior mudança de paradigma desde que as empresas foram forçadas a gastar bilhões em descarbonização com perspectivas de retorno altamente incertas", disseram analistas do Deutsche Bank em uma nota.

A Aperam afirmou nesta quarta-feira que acolheu as novas medidas. A ArcelorMittal afirmou na terça-feira que estava "aliviada" com a proposta.

O Thyssenkrupp e a siderúrgica Outokumpu também disseram em declarações escritas que acolheram o plano.