BB Americas Bank e Galapagos Advisory fecham parceria para oferta de produtos bancários nos EUA

(Reuters) - O BB Americas Bank, subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos, e a Galapagos Advisory, afiliada da Galapagos Capital nos EUA, anunciaram nesta quarta-feira acordo para oferecer aos clientes da Galapagos Capital uma oferta ampliada de serviços bancários no mercado norte-americano.

A parceria amplia o acesso de brasileiros e latino-americanos a serviços como abertura de conta corrente, cartão de crédito internacional com a marca conjunta Galapagos Capital e BB Americas Bank, crédito pessoal, financiamento imobiliário e outros produtos do portfólio do BB Americas Bank.

De acordo com o comunicado sobre o acordo, os serviços serão oferecidos com atendimento em português, inglês e espanhol e estarão reunidos em uma plataforma digital exclusiva.