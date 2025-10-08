BYD expande presença na América do Sul com lançamentos na Argentina

As marcas chinesas dominam esse setor e a Argentina disse que espera que importações de cerca de 40.000 veículos elétricos e híbridos no país até o final de janeiro.

Normalmente, os carros importados de marcas que não têm operações de fabricação na Argentina ou em outros membros do Mercosul, que inclui o Brasil, pagam uma tarifa de 35%.

Stephen Deng, gerente nacional da BYD na Argentina, disse que a montadora pode atualmente importar cerca de 7.800 carros elétricos e híbridos sob uma alocação que lhe foi dada pela Argentina.

"Vemos um grande potencial no longo prazo para a Argentina desenvolver a eletromobilidade", disse Deng à Reuters no evento de lançamento da marca nesta quarta-feira, chamando a nova política de uma "tremenda oportunidade".

A Argentina tem o segundo maior mercado de automóveis da América do Sul, depois do Brasil, mas também tem a menor penetração de veículos elétricos da região.

De janeiro a agosto de 2025, apenas 486 carros elétricos de um total de 421.000 foram vendidos na Argentina, de acordo com Felipe Munoz, analista automotivo da JATO Dynamics. Durante anos, os importadores enfrentaram taxas de câmbio desfavoráveis para importar veículos elétricos, forçando muitos consumidores a comprarem carros com motor a combustão fabricados localmente.