Chefe do FMI diz que economia global está "melhor do que se esperava", mas riscos permanecem

Em julho, o FMI elevou sua previsão de crescimento global em 2025 em 0,2 ponto percentual, para 3,0%, e em 0,1 ponto percentual para 2026, a 3,1%.

O Fundo divulgará uma nova perspectiva na próxima terça-feira, durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington. A reunião ocorre em um momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, abalou o comércio global com tarifas exorbitantes e reprimiu a imigração, e em que a inteligência artificial está transformando rapidamente a tecnologia e as perspectivas de trabalho.

A economia mundial está indo "melhor do que se esperava, mas pior do que o necessário", disse Georgieva, observando que o FMI prevê um crescimento global de aproximadamente 3% no médio prazo, bem abaixo da previsão de 3,7% antes da pandemia da Covid-19.

A incerteza está em níveis excepcionalmente altos e continua a aumentar, enquanto a demanda por ouro - um ativo tradicional de refúgio seguro para os investidores - está aumentando, disse Georgieva, acrescentando que as reservas de ouro monetário agora excedem 20% das reservas oficiais do mundo.

O choque tarifário dos EUA foi menos severo do que o inicialmente anunciado em abril, com a taxa tarifária ponderada do comércio dos EUA agora em torno de 17,5%, abaixo dos 23% em abril, e os países, em grande parte, evitando tarifas retaliatórias.

No entanto, as taxas tarifárias dos EUA continuam mudando, e a inflação dos EUA pode aumentar se as empresas começarem a repassar mais o custo das tarifas ou se uma enxurrada de mercadorias anteriormente destinadas aos EUA desencadear uma segunda rodada de aumentos de tarifas em outros lugares.