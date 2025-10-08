Demanda por biodiesel no Brasil deve crescer 6,3% em 2026 com B15, estima StoneX

SÃO PAULO (Reuters) - A demanda por biodiesel no Brasil deve aumentar 6,3% em 2026, para 10,5 bilhões de litros, considerando a vigência integral da mistura de 15% de biodiesel no diesel (B15), estimou a StoneX nesta quarta-feira.

A expansão do consumo do biodiesel viria após um crescimento anual de 8,8% estimado para 2025, a 9,8 bilhões de litros, pelos cálculos da consultoria.

O desempenho também se reflete no uso de óleo de soja, principal matéria-prima da indústria de biodiesel no Brasil. A expectativa da StoneX é de que o consumo de óleo de soja no país aumente 6,3% em 2026 com manutenção da mistura B15, para 8,4 milhões de toneladas, após alta de 10,1% prevista para este ano.