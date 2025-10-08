Processo no STF sobre Ferrogrão é suspenso após pedido de vistas e 2 votos a favor do projeto

A lei contestada alterou a destinação de parte do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, para viabilizar o projeto.

Apesar da precaução de Dino, o processo no STF teve nesta quarta-feira votos de dois ministros para que o projeto da Ferrogrão possa prosseguir.

Dino afirmou que gostaria de se aprofundar "mais um pouco" sobre as condicionantes das compensações previstas pela norma aprovada pelo Congresso Nacional.

"Não sou contra ou a favor da Ferrogrão porque não me cabe dizer", disse.

"Na dúvida, prefiro pedir vista", ressaltou ele.

A posição de Flávio Dino veio posteriormente aos votos do relator da ação, Alexandre de Moraes, e do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF, que já tinham se manifestado a favor da rejeição da ação que contesta a lei que abriria espaço para viabilizar futuramente a Ferrogrão.