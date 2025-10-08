Diretor-presidente da Revee, Luis Davantel, renuncia ao cargo

(Reuters) - A Revee anunciou na noite de terça-feira que o seu diretor-presidente, Luis Fernando Casari Davantel, apresentou um pedido de renúncia, conforme comunicado ao mercado.

A empresa não forneceu detalhes sobre os motivos relacionados à renúncia.

Davantel também deixou os cargos de vice-presidente do conselho de administração e de relações com investidores.