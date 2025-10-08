Dólar fecha perto da estabilidade com mercado à espera de votação no Congresso

Às 17h03 na B3 o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil – cedia 0,23%, aos R$5,3645.

A moeda norte-americana registrou altas e baixas ante o real em diferentes momentos da manhã, mas sem força suficiente para manter uma tendência.

A expectativa pela votação da MP no Congresso -- considerada essencial para que o governo garanta arrecadação para fechar as contas -- reduziu a liquidez no mercado de câmbio e manteve as cotações muito próximas da estabilidade durante a maior parte do dia.

O dólar à vista variou entre a cotação máxima de R$5,3638 (+0,25%), às 9h02, e a mínima de R$5,3298 (-0,38%), às 10h13, para depois oscilar dentro desta margem estreita.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, além da cautela antes da votação da MP, o fato de a divulgação de indicadores econômicos estar congelada nos EUA, em função da paralisação parcial do governo, travava as operações no Brasil.

No exterior, o dólar sustentava ganhos ante o iene e o euro pela terceira sessão consecutiva, em meio ao processo de formação de novos governos no Japão e na França. Às 17h04, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,22%, a 98,849.