Dólar passa a registrar leves baixas ante o real

Às 10h02, o dólar à vista tinha baixa de 0,23%, aos R$5,3379 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,32%, a R$5,3700.

No exterior o dólar sustenta ganhos ante o iene e o euro pela terceira sessão consecutiva, em meio ao processo de formação de novos governos no Japão e na França. Às 10h02, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, incluindo o iene e o euro -- subia 0,15%, a 98,781.

A moeda norte-americana, porém, perdia valor ante os pares do real, o que influenciava as cotações no Brasil.

Internamente, sem a referência de indicadores econômicos, os investidores se voltam para Brasília, onde o Congresso deve votar a medida provisória de tributação de investimentos financeiros -- considerada essencial para que o governo feche as contas em 2026. Na véspera, uma versão desidratada da MP foi aprovada em comissão mista, por um placar apertado.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,75%, aos R$5,3502.