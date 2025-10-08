Dólar passa a registrar leves baixas ante o real

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - Após iniciar a sessão desta quarta-feira em leve alta, o dólar perdeu força e virou para o território negativo no Brasil, em sintonia com o recuo da moeda norte-americana ante divisas pares do real no exterior, como o peso chileno, a lira turca, o rand sul-africano e o peso mexicano.
No entanto, o dólar se mantinha em alta ante as divisas fortes no exterior, com investidores à espera da divulgação da ata do último encontro do Federal Reserve, à tarde.
Às 10h02, o dólar à vista tinha baixa de 0,23%, aos R$5,3379 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,32%, a R$5,3700.
No exterior o dólar sustenta ganhos ante o iene e o euro pela terceira sessão consecutiva, em meio ao processo de formação de novos governos no Japão e na França. Às 10h02, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, incluindo o iene e o euro -- subia 0,15%, a 98,781.
A moeda norte-americana, porém, perdia valor ante os pares do real, o que influenciava as cotações no Brasil.
Internamente, sem a referência de indicadores econômicos, os investidores se voltam para Brasília, onde o Congresso deve votar a medida provisória de tributação de investimentos financeiros -- considerada essencial para que o governo feche as contas em 2026. Na véspera, uma versão desidratada da MP foi aprovada em comissão mista, por um placar apertado.
Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,75%, aos R$5,3502.
Às 11h30 desta quarta-feira o Banco Central realizará leilão de 40.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 3 de novembro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.