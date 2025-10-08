Escrivá diz que as taxas de juros do BCE estão em nível "adequado"

MADRID (Reuters) - As taxas de juros europeias estão em um "nível adequado" e não há necessidade de mais orientações por parte do Banco Central Europeu, disse José Luis Escrivá, membro do Conselho do BCE, em um evento em Madri nesta quarta-feira.

O BCE deixou inalteradas as taxas de juros neste mês, conforme esperado, e manteve uma visão otimista sobre o crescimento e a inflação, diminuindo as expectativas de novos cortes nos custos dos empréstimos.

Escrivá disse que os mercados estão esperando taxas estáveis por algum tempo, embora ele não descarte completamente outro movimento.