Fed viu aumento nos riscos para emprego no mês passado, mas seguiu cauteloso com inflação

No entanto, ao mesmo tempo, "a maioria dos participantes enfatizou os riscos de alta em suas perspectivas para a inflação, apontando para leituras de inflação que se afastam ainda mais de 2%, incerteza contínua sobre os efeitos das tarifas" e outros fatores, segundo a ata.

O resultado foi que, embora "a maioria tenha julgado que provavelmente seria apropriado afrouxar ainda mais a política monetária durante o restante deste ano", o cronograma e o ritmo de novos movimentos permaneceram em aberto em um Comitê Federal de Mercado Aberto dividido.

"Alguns participantes destacaram que, de acordo com várias medidas (...) a política monetária pode não ser particularmente restritiva, o que eles julgaram justificar uma abordagem cautelosa" em relação a novos cortes, segundo a ata.

"Alguns participantes" disseram que havia "mérito" em manter a taxa de juros inalterada, enquanto que, no outro extremo do espectro, "um" deles defendeu um corte maior de 0,50 ponto percentual.

Miran, que está de licença de seu trabalho como assessor econômico da Casa Branca, divergiu a favor de um corte maior de 0,50 ponto percentual, com mais a seguir nas próximas reuniões.

DIVISÃO QUASE UNIFORME ENTRE AUTORIDADES DO FED