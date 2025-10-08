Haddad diz que governo continuará a perseguir metas fiscais mesmo se MP 1303 não for aprovada

Haddad disse que os próximos passos do governo dependerão do cenário e das decisões do Congresso, mas que, se o Executivo for derrotado com a derrubada da MP, ele voltará à mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem sempre apresenta um cardápio de opções.

O ministro afirmou que o texto da MP que foi à votação em comissão mista na terça-feira -- onde foi aprovado por margem de apenas um voto -- foi costurado a partir de concessões mútuas e que o governo espera que acordos firmados com parlamentares sejam cumpridos. Ele reiterou que todas as questões de mérito já haviam sido pactuadas na redação final da proposta e que, durante negociações, parlamentares, como o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já haviam reconhecido isso.

"Não é mais mérito, é uma questão de natureza política", afirmou Haddad sobre as resistências à MP no Congresso.

Membros do governo criticaram uma suposta "sabotagem" da oposição, de governadores e de partidos do centrão para não aprovar a matéria por motivos políticos.

A MP, tal como proposta pelo governo, previa um aumento de arrecadação de R$20,9 bilhões em 2026, mas o texto já foi parcialmente desidratado em votação na comissão mista na terça-feira.

Questionado sobre demandas por parte do mercado por maiores reduções de gastos pelo governo para equilibrar as contas públicas, Haddad disse que "essa MP tem R$15 bilhões" de cortes.