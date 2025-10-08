Ibovespa fecha em alta em dia de ajustes

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,56%, a 142.145,38 pontos, tendo chegado a 142.385,02 pontos na máxima e 141.356,43 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somou R$19,87 bilhões.

Para o head da mesa de renda variável e sócio da GT Capital, Anderson Silva, a bolsa tem refletido nos últimos pregões um movimento de correção após renovar máximas históricas.

Silva citou que as empresas do Ibovespa vêm reportando bons resultados desde o começo do ano, salvo exceções, e que a temporada dos números do terceiro trimestre não deve ser um componente desfavorável para as ações na bolsa paulista.

"Acredito que o problema para o nosso mercado não andar mais não está nos resultados das empresas, mas nas incertezas ...em relação às mudanças de 'regras do jogo'...por exemplo, o que está para ser votado na chamada 'MP dos impostos."

Silva citou que essas incertezas podem afetar o fluxo de capital dos investidores, principalmente os estrangeiros, nas ações no Brasil.

Em relação à Medida Provisória 1303, a comissão mista para a matéria aprovou na véspera uma versão desidratada do texto, por um placar apertado, por 13 votos a favor e 12 contra, num indicativo das dificuldades para o governo.