Ibovespa fecha em alta em dia de ajustes

Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, em meio a ajustes, após cair em quatro dos cinco primeiros pregões de outubro, com Petrobras freando uma recuperação mais robusta do índice, apesar do avanço do preço do petróleo no exterior.
O cenário fiscal brasileiro também refreou os ânimos, com governo e aliados correndo contra o tempo para aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado a medida provisória que trata da taxação de aplicações financeiras - ou ela perderá a validade.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,56%, a 142.145,38 pontos, tendo chegado a 142.385,02 pontos na máxima e 141.356,43 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somou R$19,87 bilhões.
Para o head da mesa de renda variável e sócio da GT Capital, Anderson Silva, a bolsa tem refletido nos últimos pregões um movimento de correção após renovar máximas históricas.
Silva citou que as empresas do Ibovespa vêm reportando bons resultados desde o começo do ano, salvo exceções, e que a temporada dos números do terceiro trimestre não deve ser um componente desfavorável para as ações na bolsa paulista.
"Acredito que o problema para o nosso mercado não andar mais não está nos resultados das empresas, mas nas incertezas ...em relação às mudanças de 'regras do jogo'...por exemplo, o que está para ser votado na chamada 'MP dos impostos."
Silva citou que essas incertezas podem afetar o fluxo de capital dos investidores, principalmente os estrangeiros, nas ações no Brasil.
Em relação à Medida Provisória 1303, a comissão mista para a matéria aprovou na véspera uma versão desidratada do texto, por um placar apertado, por 13 votos a favor e 12 contra, num indicativo das dificuldades para o governo.
O texto aprovado retirou a previsão inicial de taxação de títulos hoje isentos, como LCI, LCA, CRI e CRA, e também a proposta de elevação da tributação de empresas de apostas online, as bets.
As mudanças reduziram o potencial de arrecadação da MP de R$20,9 bilhões para mais de R$17 bilhões no próximo ano. A medida foi apresentada pelo Executivo após o Congresso derrubar parcialmente sua proposta de elevação do IOF.
Preocupações com as contas públicas brasileiras voltaram a trazer desconforto nos últimos pregões, endossando movimentos de realização de lucros na bolsa paulista, após forte valorização do Ibovespa acumulada no ano.
Investidores estão receosos quanto a potenciais medidas visando as eleições de 2026 com efeito fiscal negativo.
Após notícias nos últimos dias sobre o governo federal estar estudando um programa de tarifa zero para transporte público, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que "não tem nada programado para ano que vem, nem para este ano".
Em entrevista na segunda-feira à TV Record, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que essa seria uma proposta da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição em 2026, o que repercutiu negativamente entre agentes financeiros.
Wall Street, por sua vez, corroborou o sinal positivo do Ibovespa, com o S&P 500 encerrando com acréscimo de 0,58%, em pregão marcado pela divulgação da ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve.
O documento mostrou que as autoridades Fed concordaram que os riscos para o mercado de trabalho dos EUA haviam aumentado o suficiente para justificar um corte na taxa de juros, mas muitos continuaram cautelosos em relação à inflação alta
DESTAQUES
- B3 ON subiu 3,43%, também experimentando uma trégua após cinco quedas seguidas, período em que acumulou uma perda de 8,7%. No setor financeiro, BTG PACTUAL UNIT avançou 3,04% e BRADESCO ON subiu 1,61%, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com elevação de 0,19% e SANTANDER BRASIL UNIT e BANCO DO BRASIL ON cederam 0,21% e 0,42%, respectivamente.
- PETROBRAS PN recuou 0,58%, descolada da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent fechou em alta de 1,22%. PETROBRAS ON caiu 1%. A presidente-executiva da estatal afirmou nesta quarta-feira que a Petrobras planeja investimentos de aproximadamente R$2,6 bilhões na Bahia, incluindo encomendas para o setor naval e fábrica de fertilizantes no Estado. No setor, BRAVA ON foi destaque negativo com queda de 3,1%.
- VALE ON fechou com elevação de 0,77%, também respondendo por um apoio relevante, enquanto permanece sem o referencial da China por feriado.
- GRUPO ULTRA ON avançou 5,54%, em dia de recuperação, após cinco quedas seguidas, quando somou um declínio de mais de 6%. No setor de distribuição de combustíveis, nesta quarta-feira, VIBRA ON subiu 2,21% e RAÍZEN PN registrou elevação de 2,22%.
- AUREN ENERGIA ON subiu 2,27%, tendo como pano de fundo relatório do Goldman Sachs iniciando a cobertura da ação com recomendação de compra e preço-alvo de R$13,50.
- HYPERA ON caiu 5,02%, completando cinco sessões de queda e marcando mínimas desde abril.
- CBA ON, que não faz parte do Ibovespa, disparou 8,11%, ainda sob efeito de expectativas envolvendo uma oferta pela companhia. Na véspera, a Reuters noticiou que a Emirates Global Aluminium explora oferta de compra da CBA.
- DESKTOP ON, que também não está no Ibovespa, saltou 9,91%, após a companhia de banda larga confirmar conversas preliminares não vinculantes com a Claro sobre uma potencial transação. No entanto, acrescentou que, até o momento, não houve acordo sobre preço, estrutura e demais condições.
- MÉLIUZ ON, que também não é parte do Ibovespa, avançou 4,01%, após aprovar um programa de recompra de até 9,1 milhões de ações, representando 10% dos papéis em circulação. A empresa acrescentou que possui atualmente 604,69 bitcoins e R$71,5 milhões em caixa.
