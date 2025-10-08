ISA Energia vê oportunidades em novos serviços para apoiar operação desafiadora da rede

A empresa controlada pelo grupo colombiano ISA tem capitaneado a adoção de novas tecnologias na transmissão de energia no Brasil, tendo implementado em 2023 o primeiro projeto do país de baterias em larga escala. Com 30 megawatts (MW) de potência, o sistema de armazenamento serve como um reforço para a rede elétrica nos horários de pico de consumo do litoral sul paulista.

Agora, a transmissora está finalizando um projeto no interior paulista que visa controlar fluxo de potência na rede, evitando que linhas fiquem sobrecarregadas e apresentem problemas.

Com investimento de R$90 milhões autorizado pela agência reguladora Aneel, a tecnologia chamada "FACTS" está sendo aplicada em uma subestação em Ribeirão Preto (SP) para redirecionar os fluxos de energia para linhas mais ociosas, postergando a necessidade de obras convencionais.

"É rentável, é interessante, é um serviço nessa busca de soluções para o mundo mais complexo que estamos", explicou o CEO da ISA Energia, Rui Chammas, nesta quarta-feira.

Tecnologias como esta poderiam ajudar o país a lidar com riscos crescentes na operação do setor elétrico, que vê chances cada vez maiores de apagões decorrentes, por exemplo, de um excesso de geração solar. A geração solar, concentrada em pequenos sistemas não controlados centralizadamente, pode causar distúrbios na rede em momentos de consumo baixo de energia.

Segundo ele, a companhia continuará buscando oportunidades de resolver "problemas reais" do setor elétrico brasileiro.