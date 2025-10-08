Méliuz diz que recomprará até 10% de ações em circulação

(Reuters) - A Méliuz disse nesta quarta-feira que o seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de ações, conforme fato relevante.

A empresa informou que o programa prevê a compra de até 9,1 milhões de ações, representando 10% das ações em circulação, pelo prazo de até 18 meses.

De acordo com a Méliuz, o objetivo do programa é maximizar a geração de valor para o acionista e poderá proporcionar um eventual aumento do percentual de participação e, com isso, um aumento do número de bitcoin por ação.