Ministério da Economia da Alemanha eleva previsão de crescimento para 2025 a 0,2%

A maior economia da Europa registrou pouco crescimento desde o início da pandemia da Covid-19, que foi seguida pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pelo lançamento da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O país passou 2023 e 2024 em recessão.

Ao contrário do padrão típico de recuperação, não se espera que o comércio exterior impulsione o avanço. Em vez disso, será a demanda doméstica, em particular o consumo privado e público, bem como a atividade de investimento, que dará impulso à recuperação, disse o ministério.

A projeção é de que as exportações diminuam 0,1% em 2025, antes de registrarem crescimento de 1,2% e 1,6% nos dois anos seguintes.

O número de pessoas desempregadas na Alemanha ultrapassou 3 milhões pela primeira vez em uma década em agosto, já que a Alemanha tem enfrentado uma economia persistentemente fraca.

De acordo com as novas projeções do governo, o desemprego cairá de 6,3% este ano para 6,2% em 2026 e para 6,0% em 2027.

