Modelos mais baratos da Tesla enfrentam forte competição na Europa

(Reuters) - As versões mais baratas do SUV Model Y e do sedã Model 3 da Tesla enfrentam uma batalha difícil na região onde a empresa de Elon Musk provavelmente mais precisa de ajuda: a Europa.

Apresentados nesta terça-feira, o Model Y Standard, por US$39.990, e o Model 3, por US$36.990, entrarão em um mercado europeu já saturado de veículos elétricos econômicos, com marcas europeias e chinesas oferecendo mais de uma dúzia de modelos abaixo de US$30.000 — e mais por vir.

Isso contrasta com os Estados Unidos, onde apenas um EV, o Nissan Leaf, está nessa faixa de preço.