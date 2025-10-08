Nestlé abandona aliança global para reduzir emissões de metano provenientes da produção leiteira

LONDRES (Reuters) - O grupo alimentício Nestlé disse nesta quarta-feira que havia se retirado de uma aliança global para cortar as emissões de metano que visa reduzir o impacto da pecuária leiteira no aquecimento global.

A Dairy Methane Action Alliance foi lançada em dezembro de 2023, com membros, que incluem a Danone , a Kraft Heinz e a Starbucks , comprometendo-se a medir e divulgar publicamente as emissões de metano de suas cadeias de fornecimento de laticínios e publicar planos para reduzir essas emissões ao longo do tempo.

A Nestlé não disse por que estava se retirando da aliança, mas afirmou que continuaria trabalhando para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo o metano, em todas as suas cadeias de suprimento e que estava mantendo seu compromisso de zero líquido até 2050.