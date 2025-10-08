Ouro ultrapassa US$4.000 pela primeira vez em meio a busca histórica por segurança

A prata também se beneficiava do avanço do ouro, ganhando 2,2%, para US$48,85 a onça, e apenas um pouco distante de seu recorde histórico de US$49,51.

Tradicionalmente, o ouro é visto como uma reserva de valor durante períodos de instabilidade. O ouro à vista acumula alta de cerca de 54% no ano até agora, depois de ganhar 27% em 2024. É um dos ativos de melhor desempenho em 2025, superando os avanços dos mercados acionários globais e do bitcoin e as perdas do dólar e do petróleo bruto.

A alta era impulsionada por uma série de fatores, incluindo expectativas de cortes nas taxas de juros, incerteza política e econômica, compras de bancos centrais, entradas em ETs em ouro e fraqueza do dólar.

"Os fatores são praticamente os mesmos de antes, em termos de incerteza geopolítica, com o tempero adicional da paralisação do governo (dos EUA)", disse Rhona O'Connell, analista da StoneX.

"Este último não está impedindo ações fortes, mas, mesmo assim, haverá um grau de mitigação de risco por meio do ouro."

A paralisação em curso do governo dos EUA, que entrou em seu oitavo dia nesta quarta-feira, atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, forçando os investidores a confiar em fontes não governamentais para avaliar o momento e o escopo dos cortes nos juros pelo Fed.