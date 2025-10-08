Portuguesa TAP vê forte potencial de crescimento no Brasil e na África

"O Brasil é um país promissor, e ainda há uma grande oportunidade lá", acrescentou, apontando para dados que mostram que o turismo no Brasil representa apenas cerca de 6% do produto interno bruto, enquanto em Portugal representa cerca de 16%.

"Em um país que é 20 vezes maior do que Portugal, a oportunidade é enorme", disse Rodrigues, acrescentando que, embora "a África seja maior do que isso", os países de lá ainda têm mais restrições estruturais.

De acordo com o presidente-executivo, a TAP tem "um bom equilíbrio geográfico" entre a América do Norte, a América do Sul, a Europa e a África, o que permite flexibilidade porque "nem todas as rotas parecem boas ou ruins ao mesmo tempo".

Ele também viu boas perspectivas para a TAP crescer em negócios que não sejam de passageiros, como manutenção e engenharia.

Portugal relançou em julho a privatização da TAP, há muito adiada, com o objetivo de vender uma participação de 44,9% a uma companhia aérea que pudesse trazer escala global e competitividade, com uma participação adicional de 5% a ser oferecida aos funcionários da TAP.

