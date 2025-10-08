Priner registra receita bruta de R$394,3 mi no 3º trimestre

(Reuters) - A Priner disse na noite de terça-feira que registrou uma receita bruta de R$394,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, abaixo dos R$432,8 registrados no mesmo período do ano passado mas em linha com o valor do trimestre anterior, de acordo com comunicado ao mercado.

A empresa, especializada em serviços de engenharia de manutenção industrial, disse que celebrou contratos no valor total aproximado de R$604,3 milhões no terceiro trimestre e que terminou esse período com 857 vagas em aberto, que serão preenchidas no trimestre seguinte.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)